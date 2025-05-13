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Мальчик попал в больницу с травмой головы, столкнувшись с сестрой на площадке в Петербурге

В Петербурге мальчик получил травму головы, столкнувшись с сестрой на площадке
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Depositphotos

В Петербурге пятилетний мальчик попал в больницу с травмой головы, столкнувшись со своей сестрой-двойняшкой на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 11 мая на детской площадке у дома №74 по Муринской дороге в районе Полюстрово. Во время игры пятилетний мальчик и его сестра-двойняшка столкнулись головами на детской площадке.

В результате столкновения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и ссадину мягких тканей лобной области. Ребенка доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса, где он был госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

До этого девочка упала и проломила голову на детской площадке в Ленобласти. Она столкнулась с другим ребенком, спускаясь на трюковом самокате, и упала с высоты собственного роста.

Ранее мальчик получил травмы головы и спины, упав со скалы в Адыгее.

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