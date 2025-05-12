Мальчик получил травмы головы и спины, упав со скалы в Адыгее

В Адыгее спасли мальчика, который упал со скалы и получил травмы

В Адыгее спасли 12-летнего мальчика, который травмировался, упав со скалы. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел 10 мая в районе приюта «Водопадный» Лагонакского нагорья. Ребенок упал со скального участка, получив травмы головы и спины, что потребовало срочной госпитализации в медицинское учреждение.

Спасатели совместно с экипажем вертолета Ка-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России оперативно доставили пострадавшего на базу в Сочи. Там ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения.

До этого дети играли на скале в российском регионе и повисли над обрывом, сорвавшись с нее. Свидетели немедленно вызвали полицию и совместными усилиями спасли обоих малолетних. Благодаря оперативным действиям очевидцев удалось избежать трагедии.

Ранее в Крыму женщина упала со скалы и получила открытый перелом.