Врачи предупредили россиян, что лихорадка Западного Нила опаснее ковида

Лихорадка Западного Нила опаснее, чем коронавирусная инфекция, так как ее летальность составляет 4-4,5%, что выше, чем у COVID-19, рассказал аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. Главными переносчиками болезни являются комары, поэтому с похолоданием заражений станет меньше, объяснил он в беседе с 360.ru.

По словам врача, при сильных стадиях заболевания у человека воспаляются все лимфоузлы, после чего болезнь поражает мозговую оболочку и иногда – сам мозг.

«Это очень серьезное осложнение, которое приводит к летальному исходу», — подчеркнул иммунолог.

Передают вирус комары, который концентрируется в их слюне. В Россию вирус изначально принесли зараженные птицы, которые скоро улетят на зимовку, поэтому холода решат эту проблему, отметил врач. Он подчеркнул, что в нашей стране нет животных, которые могли бы стать «резервуаром» вируса, речь идет только о перелетных птицах.

Что касается вакцины от лихорадки Западного Нила, то она еще находится на стадии разработки, заключил Болибок.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. В группе риска – люди с хроническими заболеваниями, а также люди старшего возраста.

Ранее в Татарстане выросло число случаев заражения лихорадкой Западного Нила.