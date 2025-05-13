Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы примерные сроки устранения блэкаута в центре Новосибирска

Энергетики Новосибирска добрались к поврежденному кабелю для устранения блэкаута
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Энергетики Новосибирска завершили земельные работы для обеспечения доступа к месту повреждения кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

На место инцидента сразу же направили генераторы, чтобы запитать отключенные подстанции и подать электричество в социальные объекты, но специалисты более двух часов не могли подъехать к подстанции из-за припаркованных возле нее автомобилей. Проезд освободили, и в 11:32 от них запитали несколько объектов на Красном проспекте.

По данным компании, после проверки специалистами электротехнической лаборатории участок кабеля с повреждением вырежут и смонтируют новый.

«Делаем все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения оставшихся потребителей. Планируемое время включения — 15:00», — заключили в компании.

В ночь на 13 мая центр Новосибирска остался без света из-за аварии на кабельной линии. По данным компании, сбой произошел на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской. Без электричества остались жилые дома и социальные объекты на соседних улицах. На место оперативно выехали четыре аварийные бригады. К 3:00 ночи удалось восстановить электроснабжение для более 60% потребителей.

Ремонт электросетей продолжается, однако работы идут медленно из-за плохой погоды и плотной городской застройки, отметили в «Россетях». По предварительным оценкам, восстановить кабель полностью планируют к полудню 13 мая. На период аварии школы и социальные учреждения подключены к резервному питанию.

Ранее российский город частично остался без холодной воды из-за пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами