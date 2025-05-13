Названы примерные сроки устранения блэкаута в центре Новосибирска

Энергетики Новосибирска завершили земельные работы для обеспечения доступа к месту повреждения кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

На место инцидента сразу же направили генераторы, чтобы запитать отключенные подстанции и подать электричество в социальные объекты, но специалисты более двух часов не могли подъехать к подстанции из-за припаркованных возле нее автомобилей. Проезд освободили, и в 11:32 от них запитали несколько объектов на Красном проспекте.

По данным компании, после проверки специалистами электротехнической лаборатории участок кабеля с повреждением вырежут и смонтируют новый.

«Делаем все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения оставшихся потребителей. Планируемое время включения — 15:00», — заключили в компании.

В ночь на 13 мая центр Новосибирска остался без света из-за аварии на кабельной линии. По данным компании, сбой произошел на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской. Без электричества остались жилые дома и социальные объекты на соседних улицах. На место оперативно выехали четыре аварийные бригады. К 3:00 ночи удалось восстановить электроснабжение для более 60% потребителей.

Ремонт электросетей продолжается, однако работы идут медленно из-за плохой погоды и плотной городской застройки, отметили в «Россетях». По предварительным оценкам, восстановить кабель полностью планируют к полудню 13 мая. На период аварии школы и социальные учреждения подключены к резервному питанию.

Ранее российский город частично остался без холодной воды из-за пожара.