На Украине пациенты с ВИЧ столкнулись с «апокалипсисом» из-за сокращения поддержки США

Пациенты с ВИЧ на Украине оказались под угрозой из-за неопределенности с американским финансированием. Об этом сообщило Politico.

По данным агентства, речь идет о программах, поддерживаемых агентством USAID, бюджет которых резко сократили в январе по решению президента США Дональда Трампа. Это ударило по работе многих неправительственных организаций в стране. Хотя позже помощь временно восстановили на 90 дней, запасы жизненно важных лекарств, по данным источника, могут закончиться уже в ноябре, а долгосрочных гарантий продолжения поддержки нет.

«Такого апокалипсиса у нас еще не было», — заявила глава Черниговской сети помощи людям с ВИЧ Анжела Моисеенко.

Новый исполняющий обязанности главы USAID, Марко Рубио, пообещал провести полную проверку работы агентства и пересмотреть подход к финансированию международных проектов. Он считает, что компания тратила деньги «во вред» Штатам. По его словам, в некоторых случаях помощь могут вернуть или даже увеличить, но только после переоценки.

Ранее эксперт раскрыл, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам.