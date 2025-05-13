Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве появится почти 200 новых домиков для уток

В московских водоемах установят почти 200 плавучих домиков для водоплавающих
close
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве к лету установят почти 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

По данным властей, такие домики помогут птицам безопасно отдыхать на воде, особенно птенцам после долгих перелетов. Жилплощадь для пернатых разместят в местах, где нет пологих выходов на сушу.

Кроме установки плавучих островков специалисты Мосводостока также оборудуют удобные сходы на берег. В рамках реабилитации водоемов обновляются берега и дно, создаются устойчивые экосистемы. Мосводосток обслуживает 270 столичных прудов, следит за чистотой воды и состоянием экосистемы.

Власти отметили, что этой зимой специалисты проверили и отремонтировали все домики, очистив их от грязи и проверив крепления. Теперь домики готовы к установке на водоемах и будут использоваться до осени, когда птицы отправятся на юг.

С наступлением тепла начали возвращаться перелетные птицы – многие интересные особи уже были замечены в столице. Однако орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик призвал не пугать и не беспокоить их, ведь в это время года кормовая база у них достаточная.

Ранее в Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами