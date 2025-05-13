В Москве появится почти 200 новых домиков для уток

В Москве к лету установят почти 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

По данным властей, такие домики помогут птицам безопасно отдыхать на воде, особенно птенцам после долгих перелетов. Жилплощадь для пернатых разместят в местах, где нет пологих выходов на сушу.

Кроме установки плавучих островков специалисты Мосводостока также оборудуют удобные сходы на берег. В рамках реабилитации водоемов обновляются берега и дно, создаются устойчивые экосистемы. Мосводосток обслуживает 270 столичных прудов, следит за чистотой воды и состоянием экосистемы.

Власти отметили, что этой зимой специалисты проверили и отремонтировали все домики, очистив их от грязи и проверив крепления. Теперь домики готовы к установке на водоемах и будут использоваться до осени, когда птицы отправятся на юг.

С наступлением тепла начали возвращаться перелетные птицы – многие интересные особи уже были замечены в столице. Однако орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик призвал не пугать и не беспокоить их, ведь в это время года кормовая база у них достаточная.

Ранее в Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана.