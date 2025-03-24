Орнитолог: весной птиц не нужно подкармливать и пугать

С наступлением тепла начали возвращаться перелетные птицы – многие интересные особи уже были замечены в Москве. Важно не пугать и не беспокоить их, ведь в это время года кормовая база у них достаточная, рассказал НСН орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

Сейчас началась первая волна прилета птиц, поэтому в столице можно встретить жаворонков, чибисов, полевых птичек, дроздов, зябликов, скворцов, грачей. На водоемах скоро появятся утки и чайки, отметил специалист. Однако подкармливать их не нужно, подчеркнул он.

«Вообще весной птиц не подкармливают ни в Москве, ни за городом, потому что, во-первых, весной у них уже хватает естественных кормов, во-вторых, птицы довольно быстро занимают гнездовые территории, и скопление вокруг каких-то кормушек от человека может нарушить территориальную структуру парка», — пояснил орнитолог.

По его словам, прекращать любые подкормки даже зимующих птиц можно уже к середине марта, а перелетные в дополнительном корме никогда не нуждаются. Также эксперт призвал при встрече с птицами не подходить к ним слишком быстро, чтобы не тревожить и не пугать. Нежелательно брать их в руки, так как есть угроза подхватить инфекцию, заключил Коблик.

Напомним, орнитолог также призывал россиян отказаться от кормления голубей, так как они распространяют опасные для человека заболевания, в том числе птичий грипп и орнитоз. Передается орнитоз воздушно-пылевым путем, то есть подхватить его можно не только при прямом контакте с больной птицей, но и при взаимодействии с пометом или перьями такого животного, вдохнув частицы пыли с возбудителем.

Ранее орнитолог Давыдов рассказал москвичам о правилах подкормки городских птиц.