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Врач рассказала, как избежать «весеннего» сердечного приступа

MedX: резкое повышение уровня подвижности весной может навредить сердцу
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Shutterstock

Резкое повышение уровня физической активности после «сидячего» зимнего сезона может грозить проблемами с сердцем. Об этом изданию (MedX) MedicalXpress рассказала кардиолог Госия Вамиль из Клиники Мэйо (США).

Эксперт объяснила, что по окончании зимнего сезона у многих людей может возникнуть соблазн сразу приступить к тренировкам на свежем воздухе, заняться садоводством, сделать перестановку в доме или отправиться в поход. Однако такое поспешное решение может быть опасным.

По словам кардиолога, тяжелый труд или тренировки «с непривычки» могут обострить уже существующие проблемы с сердцем, вызвать головокружение, обмороки или падение артериального давления.

«Недостаток движения и долгие дни, проведенные за рабочим столом, могут ослабить ваше тело. Для того, чтобы, вернуться в оптимальную форму, потребуется некоторое время. Стресс может еще больше увеличить нагрузку на сердце», – рассказала врач.

Перед началом работы в саду или другой активности специалист советует уделять по пять-десять минут разминке и заминке.

«Правильная заминка помогает организму вернуться к исходному состоянию и предотвращает головокружение или падение артериального давления», — объяснила эксперт.

Врач также посоветовала прислушиваться к своему организму и вовремя реагировать на такие опасные сигналы, как одышка и боль в груди и учащённое сердцебиение. Кроме того, доктор напомнила о важности питьевого режима и одежды по погоде.

«Обезвоживание и перегрев могут создавать дополнительную нагрузку на сердце, особенно у пожилых людей», – заключила доктор,

Ранее врач рассказала, как нужно изменить рацион пожилым людям перед началом дачного сезона.

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