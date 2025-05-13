В России стали травиться растением, похожим на черемшу

Во Владивостоке несколько человек получили отравление чемерицей

Во Владивостоке несколько человек отравились растением чемерицей, которая является близнецом черемши. Об этом сообщает Telegram-канал: «Владивосток. Новости. Сейчас»

Пострадавшие оперативно обратились в медицинское учреждение, где своевременно получили квалифицированную помощь. После лечения их благополучно выписали домой.

Чемерица внешне чрезвычайно напоминает черемшу, но при этом является ядовитой. Даже небольшой ее кусочек способен вызвать серьезное отравление, вызывающее в том числе тошноту, рвоту и головокружение.

3 мая сообщалось, что в Городовиковском районе Калмыкии подросток попал в больницу с отравлением, по ошибке выпив бензин вместо лимонада.

7 февраля сообщалось, что некоторые анисовые коктейли содержат компоненты, которые могут вызывать психоактивные эффекты.

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