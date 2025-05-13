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Во Владивостоке не могли разобраться с коммунальной аварией более 10 часов

Mash: двор во Владивостоке залило кипятком
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Depositphotos

Во Владивостоке во дворе на Днепровской улице произошел прорыв кипятка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В публикации отмечается, что потоки горячей воды смели высаженные жителями деревья и полились в подвалы домов. Местные жители утверждают, что аварийные службы долго игнорировали их звонки, а председателю ТСЖ пришлось угрожать заявлением в правоохранительные органы. После этого воду отключили, отмечает издание.

По данным канала, в общей сложности воду не перекрывали более 10 часов.

В марте на территории московского ЖК «Лучи» застройщика «ЛСР» жильцы ошпарились кипятком в результате мощного прорыва труб.

Прорыв труб, по словам очевидцев, произошел из-за инженерных систем, которые не обслуживались управляющей компанией. Кипяток хлестал водопадом в течение нескольких часов. Жильцы сами попытались остановить наводнение с помощью ведер.

В результате произошедшего затоплены оказались первые этажи здания и подъездные пролеты, пар вздул стены и сломал лифты. Также в нескольких квартирах на нижних этажах «отошел» ремонт, а стены стали пропаренными.

Ранее в Москве организовали проверку после прорыва трубы с горячей водой.

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