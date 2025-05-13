В ФОМС рассказали, почему могут быть аннулированы полисы ОМС

Полис ОМС может быть аннулирован в случае лишения гражданства РФ, а несостыковки возникают из-за ошибок в данных, допущенных при выдаче полиса. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В фонде подчеркнули, что для граждан иностранных государств полис аннулируют в случае окончания разрешения на временное пребывание или аннулирование вида на жительство, а также лишение статуса беженца.

Там добавили, что полис ОМС также приостанавливается на время поступления на военную службу.

В ФОМС отметили, что на сегодняшний день в системе ОМС застрахованы 146 млн человек.

11 мая вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых заявил, что граждане России рискуют столкнуться с аннулированием полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), что связано с ошибками в персональных данных. Он объяснил, что неточности могли возникать, когда в Фонд ОМС поступали сведения о россиянах сразу из нескольких ведомств для формирования одной учетной записи.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить аллергиков вакциной по полису ОМС.