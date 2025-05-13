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Экс-губернатор Курской области обжалует свой арест

РИА Новости: защита экс-главы Курской области Смирнова обжаловала его арест
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Защита бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова обжаловала его арест по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

При этом в электронной картотеке судебных дел уже говорится, что арест Смирнова не был обжалован, а решение о нем вступило в силу.

16 апреля 2025 года суд арестовал Смирнова и его первого заместителя по обвинению в особо крупном мошенничестве. Смирнова. Их обвиняют в хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Они были заключены под стражу до 15 июня.

Алексей Смирнов занимал пост губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 года. Он подал в отставку 5 декабря, заявив, что переходит на другую должность. Ряд СМИ связывали его уход с расследованием хищений при строительстве защитных объектов. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отставка была вызвана необходимостью кризисного управления. Временное исполнение обязанностей губернатора было возложено на Александра Хинштейна.

Ранее Хинштейн заявил о грабежах и мошенничествах курских чиновников.

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