Названы скрытые признаки эмоционального истощения

Основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов в беседе с «Газетой.Ru» назвал неочевидные признаки, которые могут указывать на скрытое эмоциональное истощение — даже если человек сам пока этого еще не осознает.

По словам эксперта, первое, на что стоит обратить внимание — постоянное ощущение усталости, которое не проходит после выходных или полноценного сна.

«Это не просто физическая усталость, а ощущение, что даже мелкие задачи требуют огромных усилий. Человек словно «тащит себя за волосы», чтобы справляться с обычной рутиной», — объясняет Идилов.

Второй тревожный сигнал — раздражительность без видимой причины. Частые вспышки злости, нетерпимость к мелочам и ощущение внутреннего напряжения могут быть индикаторами, что психоэмоциональные ресурсы на исходе.

«Если раньше вы спокойно относились к рабочим вопросам или бытовым ситуациям, а теперь любое отклонение от плана вызывает раздражение — стоит задуматься о своем состоянии», — подчеркнул эксперт.

Третий важный признак — ухудшение памяти и концентрации. Человеку становится сложно удерживать внимание, он чаще допускает ошибки в обычных задачах, забывает важные детали.

«Когнитивное истощение — это не просто следствие усталости. Это сигнал, что организму и психике не хватает ресурсов для нормальной работы», — уточняет Идилов.

Четвертый и самый тонкий маркер — чувство эмоциональной пустоты. Не печаль, не стресс, а именно ощущение внутренней опустошенности, когда нет ни радости, ни ярких эмоций, ни мотивации. По словам эксперта, «это состояние опасно тем, что многие люди привыкают к нему, считая его новой «нормой» и не обращаясь за помощью вовремя».

Магомед-Амин Идилов советует не игнорировать эти признаки и при первых сигналах снижать нагрузки, пересматривать режим дня, а при необходимости обращаться к специалистам или онлайн-инструментам ментальной диагностики, если на полноценный поход к психологу нет времени и сил.

«Эмоциональное истощение — это не слабость, а естественная реакция организма на перегрузку. Чем раньше вы ее заметите, тем проще восстановить силы», — подытожил эксперт.

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