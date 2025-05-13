Москва оказалась лидером по зарплатным предложениям для риелторов

В крупных городах России не только растет выбор жилья, но и увеличивается спрос на риелторов. Так, в I квартале 2025 года Москва сохранила лидерство по уровню зарплатных предложений для риелторов: средняя зарплата, предлагаемая кандидатам на должность риелтора в столице, достигла 166 443 рублей в месяц.

Это показало исследование сервиса Авитo Работы, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Рост оплаты труда для риелторов в первую очередь связан с увеличением потребности в таких специалистах. С участием агентов заключается до 80% сделок, и эта доля продолжает расти.

На втором месте рейтинга зарплатных предложений — Санкт-Петербург с оплатой труда в 164 213 рублей в месяц (+8%). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край, где средний доход риелторов достиг 159 593 рублей в месяц (+18%). Регион остается привлекательным для покупателей жилья со всей страны, а с началом сезона прогнозируется рост спроса на аренду недвижимости в курортных зонах.

Также высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Татарстане — здесь риелторам при трудоустройстве предлагают в среднем 152 024 рубля в месяц, что на 29% больше, чем год назад. Казань и другие города республики активно развиваются, привлекая инвестиции в строительство и инфраструктуру. В топ-5 также вошла Ростовская область, где средние доходы риелторов достигли 149 798 рублей в месяц (+16% год к году).

В I квартале 2025 года среди крупных городов России, вошедших в рейтинг регионов с наибольшим ростом зарплат, сильнее всего год к году предложение новостроек выросло в Казани (в 2,2 раза), Ростове-на-Дону (+58%), Перми (+46%), Нижнем Новгороде (+37%) и Тюмени (+2%). В среднем по России количество доступных квартир в новостройках увеличилось на 39%. На рынке вторичного жилья рост предложения отмечен в Нижнем Новгороде (+6%), отмечается в данных Авитo Недвижимости.

В среднем по России средние зарплатные предложения для риелторов выросли на 7% и достигли 128 737 рублей в месяц, а спрос на агентов по недвижимости за последний год больше всего вырос в Тульской (+50%), Амурской (+36%) и Калининградской областях (+29%).

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