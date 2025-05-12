В Сочи 18-летнего наездника сняли с лошади за опасные трюки

Юноша угнал лошадь и едва не устроил ДТП в Сочи

В Сочи полицейские задержали наездника, устровшего дебош. Об этом сообщили в полиции города.

Инцидент произошел 11 мая в Адлерском районе Сочи. На улице Голубые Дали очевидцы заметили молодого человека, который катался на лошади по проезжей части и дворам, создавая аварийные ситуации. По словам свидетелей, всадник несколько раз падал, но вновь набирал скорость и даже пытался «дрифтить», а в конце концов залез животному на спину.

«Прибывшие наряды ППС и Росгвардии задержали 18-летнего местного жителя. Установлено, что молодой человек работает в компании, предлагающей конные прогулки. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, проводится проверка. Животное забрал владелец», — заключили в пресс-службе местного ГУ МВД.

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