В Сочи 18-летнего наездника сняли с лошади за опасные трюки

В Сочи полицейские задержали наездника, устровшего дебош. Об этом сообщили в полиции города.
Инцидент произошел 11 мая в Адлерском районе Сочи. На улице Голубые Дали очевидцы заметили молодого человека, который катался на лошади по проезжей части и дворам, создавая аварийные ситуации. По словам свидетелей, всадник несколько раз падал, но вновь набирал скорость и даже пытался «дрифтить», а в конце концов залез животному на спину.
«Прибывшие наряды ППС и Росгвардии задержали 18-летнего местного жителя. Установлено, что молодой человек работает в компании, предлагающей конные прогулки. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, проводится проверка. Животное забрал владелец», — заключили в пресс-службе местного ГУ МВД.
Ранее гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД и попал на видео в Горно-Алтайске.