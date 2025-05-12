Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи 18-летнего наездника сняли с лошади за опасные трюки

Юноша угнал лошадь и едва не устроил ДТП в Сочи
close
Кадр из видео kuban.aif.ru

В Сочи полицейские задержали наездника, устровшего дебош. Об этом сообщили в полиции города.

Инцидент произошел 11 мая в Адлерском районе Сочи. На улице Голубые Дали очевидцы заметили молодого человека, который катался на лошади по проезжей части и дворам, создавая аварийные ситуации. По словам свидетелей, всадник несколько раз падал, но вновь набирал скорость и даже пытался «дрифтить», а в конце концов залез животному на спину.

«Прибывшие наряды ППС и Росгвардии задержали 18-летнего местного жителя. Установлено, что молодой человек работает в компании, предлагающей конные прогулки. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, проводится проверка. Животное забрал владелец», — заключили в пресс-службе местного ГУ МВД.

Ранее гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД и попал на видео в Горно-Алтайске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами