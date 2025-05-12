В Екатеринбурге арестовали водителя Mercedes, который ударил девушку-курьера

Водителя Mercedes арестовали за нападение на девушку-курьера у ТЦ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отправили под арест мужчину, который ударил девушку-курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Свердловской области».

Сегодня Орджоникидзевский районный суд отправил Тимура Мусаева под стражу до 9 июля. Действия фигуранта были квалифицированы по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 9 мая у торгово-развлекательного центра Veer Mall. По словам очевидцев, «бородач на черном Mercedes» напал на девушку, когда та перегородила ему дорогу своим автомобилем.

Пострадавшая вышла из машины и стала записывать конфликт с незнакомцем на видео. На кадрах видно, как мужчина кричит и оскорбляет женщину, а после замахивается и выбивает из ее рук телефон, который падает на землю.

Мусаев ударил женщину по лицу и разбил ее телефон. Врачи диагностировали у жертвы сотрясение мозга, она написала на водителя заявление в полицию.

Ранее неадекват с ножом напал на водителя авто в Новосибирске, ранил его и разбил машину.