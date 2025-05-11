Неадекват с ножом напал на водителя авто в Новосибирске, ранил его и разбил машину

В Новосибирске мужчина с ножом напал на водителя авто, ранил его и разбил машину

В Новосибирске неадекватный мужчина с ножом напал на водителя авто, порезал его и разбил машину пострадавшего булыжником. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел возле дома №26 на улице Гоголя. По словам очевидца, все началось с того, что водитель Honda Shuttle коротко просигналил из-за того, что кроссовер Infiniti QX70 мешал проезду. Мужчина, стоявший возле второго авто, начал угрожать, а затем достал нож и набросился на минивэн. Сначала он попытался разбить боковое стекло, но водитель Honda Shuttle отпустил его. Тогда нападавший переключился на лобовое и заднее стекла, продолжая угрожать шоферу. В какой-то момент он бросил в лобовое стекло булыжник.

Водитель Honda Shuttle произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, но это не остановило нападавшего. Когда мужчина попытался угнать минивэн, водитель выстрелил в его сторону, после чего злоумышленник скрылся.

Полиция, прибывшая на место, не застала нападавшего. В результате произошедшего водитель Honda Shuttle получил легкое ножевое ранение, также сильно пострадал его автомобиль.

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