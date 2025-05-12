Освобожденного ХАМАС американца передали Красному Кресту

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) приняли освобожденного палестинским движением ХАМАС гражданина США Идана Александра. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

»Красный Крест принял заложника Идана Александра в Хан-Юнисе. <...> Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф ожидает прибытия заложника Идана Александра на базу Раим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в передаче заложника участвовали члены боевого крыла ХАМАС, которые отвечают за безопасность и охрану заключенных.

11 мая ХАМАС объявило о готовности освободить из плена Идана Александра. В радикальном движении подчеркнули, что этот шаг станет частью комплекса мер, направленных на прекращение огня, открытие пропускных пунктов и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

12 мая президент США Дональд Трамп подтвердил скорое освобождение Александра.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху после встречи с Уиткоффом отправит делегацию в Катар.