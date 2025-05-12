Президент США заявил об освобождении американского заложника ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский гражданин Эдан Александер, находившийся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, возвращается домой. Об этом глава Белого дома сообщил в Truth Social.

Он подчеркнул, что возвращение Александера стало возможным благодаря усилиям посредников — Катара и Египта.

Трамп выразил надежду на то, что освобождение американского заложника является первым из заключительных шагов, которые необходимы для прекращения конфликта.

До этого сообщалось, что США уведомили Израиль о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС в качестве жеста доброй воли освободит одного из удерживаемых в секторе Газа заложников.

В канцелярии премьер-министра Израиля отметили, что по оценке американской стороны, этот шаг может стать прологом к возобновлению переговоров об освобождении заложников на основе плана специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Израиль уже одобрил этот план и готов к его реализации.

Ранее в ХАМАС сообщили, что освободит израильского заложника с гражданством США.