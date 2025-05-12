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В Пермском крае школьники ударили девочку о кирпичную стену и попали на видео

В Пермском крае подростки несколько раз ударили сверстницу о кирпичную стену

Подростки напали на сверстницу в Перми. Об этом сообщает «Пермь №1».

Инцидент произошел на Барнаульской улице. На кадрах с места заметно, как в окружении школьников одна девочка держит вторую, в тот момент как третья наносит удары по лицу. При этом пострадавшая пытается оттолкнуть нападавшую от себя ногами. Затем школьницу несколько раз ударили о кирпичную стену.

«После избиения пострадавшая оклемалась, взяла телефон и сообщила, что позвонит в полицию», – сообщается в публикации.

Какие травмы получила девочка, не уточняется. Известно, что личности подростков уже установили.

На ситуацию обратили внимание сотрудники Следственного комитета. По данным СК, пострадавшей 13 лет, остальным участникам конфликта 14 лет.

На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий следователи примут решение.

Ранее на Алтае подросток жестоко избил девочку из-за того, что они не поделили место на площадке.

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