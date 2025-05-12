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Кот по кличке Оскар совершил самый длинный в мире прыжок и стал рекордсменом

В США кот совершил самый длинный в мире прыжок и стал рекордсменом
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Guinness World Records

Кот из Далласа (Техас, США) стал мировым рекордсменом среди сородичей, совершив самый длинный прыжок, в котором он преодолел 2,58 метра. Об этом сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса.

Хозяин знаменитого кота Теодор Шиллс рассказал, что подобрал питомца на улице котенком семь лет назад, когда тот раненый рылся в помойке в поисках еды. Он дал ему кличку Оскар, а через некоторое время, заметив сообразительность дворняги, решил обучить его нескольким командам. По словам Шиллса, Оскар быстро освоил основные команды и несколько других трюков. Два года назад мужчина решил потренировать питомца прыгать через обруч. Тогда, как замечает мужчина, он даже не думал, что кот сможет претендовать на мировой рекорд.

«Когда Оскар стал прыгать примерно 150 сантиметров в длину, мне пришло в голову посмотреть, есть такой рекорд. Узнав, что предыдущий чемпион прыгнул на 2,3 метра, я решил, что превзойти этот результат будет нереально. Тем не менее кот так полюбил прыгать, что мы решили попробовать», — поделился владелец животного.

После двух лет постоянных тренировок в феврале 2025 года кот прыгнул на 2,58 метра, увековечив свое достижение в книге рекордов.

Ранее уругваец выдвинул глазниц на 1,88 см и установил рекорд Гиннесса.

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