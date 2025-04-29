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Мужчина в Италии установил рекорд Гиннесса, выдвинув глаза из глазниц

UPI: уругваец выдвинул глазниц на 1,88 см и установил рекорд Гиннесса
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Guinness World Records

Мужчина в Италии установил рекорд Гиннесса, выдвинув глаза из глазниц на рекордное расстояние, пишет UPI.

Гражданин Уругвая Уильямс Мартин Санчес Лопес, проживающий в Милане, вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальному умению — он выдвинул глаза и глазницы на 1,88 см. По словам 28-летнего рекордсмена, эта способность появилась у него еще в детстве. Когда ему было около 8–9 лет, он обнаружил, что может расслаблять мышцы вокруг глаз и заставлять глаза выпячиваться. Со временем он довел этот навык до совершенства.

Своим необычным талантом мужчина не только удивляет друзей и случайных прохожих, но и набирает популярность в социальных сетях. Видеоролики с его трюками собирают тысячи просмотров, а подписчики просят его повторить зрелищный номер.

«Самое смешное — это реакция людей, которые не ожидают увидеть подобное. Подхожу к кому-нибудь и вдруг выпучиваю глаз. Обычно они буквально подпрыгивают от испуга», — шутит Мартин.

Несмотря на столь экстравагантный талант, сам Уильямс подчеркивает, что просто любит посмеяться и поднимать настроение окружающим.

«Я человек с чувством юмора, и то, что могу так удивлять людей, — своего рода особая точка зрения на жизнь», — отметил он.

Ранее австралийка установила мировой рекорд по коллекции собранных миньонов.

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