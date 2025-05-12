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Японка отрезала бойфренду безымянный палец на руке, чтобы он не женился на другой

SCMP: японка отрезала парню безымянный палец, чтобы он не мог жениться на другой
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В Японии женщина отрезала своему бойфренду безымянный палец на руке, чтобы он не женился на другой, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, Саки Сато из Осаки обвиняется в нападении на своего парня, в ходе которого якобы отрезала ему безымянный палец, чтобы он не смог жениться на другой девушке, и хранила его в холодильнике. Об этом стало известно, когда пострадавший обратился в полицию с жалобой на действия своей подруги.

Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила у мужчины травмы на лице, а также подтвердила наличие отрезанного пальца. Расследование показало, что отношения пары «были далеки от здоровых». Саки, по словам потерпевшего, контролировала его жизнь, забирала банковскую карту и телефон, а также требовала разрешения на их использование. В сентябре 2023 года она отрезала часть его соска, утверждая, что он «вырастет снова».

Молодой человек признался, что долго терпел издевательства из-за внешней привлекательности девушки. Однако со временем он осознал ее властный и агрессивный характер. Сато отвергает обвинения и заявляет, что парень сам нанес себе травмы.

Ранее в Японии жених узнал, что невеста на 25 лет старше его, за день до свадьбы.

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