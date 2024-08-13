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Жених узнал, что невеста на 25 лет старше его, за день до свадьбы

Oddity Central: японец за день до свадьбы узнал, что его невеста на 25 лет старше его

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В Японии жених за день до свадьбы узнал, что его невеста на 25 лет старше его, пишет Oddity Central.

Мужчине по имени Еситаке было 29 лет, когда он познакомился с Аки. Они быстро поняли, что у них много общего и вскоре начали встречаться. Японец знал, что женщина старше его, однако никогда не интересовался ее возрастом, думая, что разница между ними всего два-три года. Через какое-то время пара решила сыграть свадьбу.

Накануне торжества Аки сказала жениху, что старше его на 25 лет. Японка вспоминает, что боялась реакции Еситаке, но тот воспринял эту информацию со спокойствием.

«Мне совершенно безразличен твой настоящий возраст, это не имеет значения», — ответил он.

После свадьбы пара решила уволиться с работы и просто путешествовать по Японии, документируя свои приключения в соцсетях.

Ранее 78-летняя певица Шер вышла на публику с бойфрендом младше нее на 40 лет.

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