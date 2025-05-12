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Российская пенсионерка вырастила 15-киллограммовую опухоль, опасаясь идти к врачу

В Кемерово врачи спасли пенсионерку с 15-киллограммовой опухолью яичника
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Министерство здравоохранения Кузбасса

Врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта прооперировали 85-летнюю женщину с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Кемеровской области.

По словам пациентки, она давно заметила, что у нее начал расти живот. Кроме размеров живота, женщину ничего не беспокоило. Она боялась обращаться к врачам, а проблему попыталась решить самостоятельно, уменьшив количество пищи в рационе.

«Из-за своих размеров опухоль сдавливала все органы. В итоге у нее развилась анемия средней степени тяжести. Артериальное давление достигало немыслимых цифр — 200/110 мм ртутного столба и выше! Возник риск инсульта», — поделились в пресс-службе ведомства.

Во время обследования медики обнаружили у пожилой женщины гигантское новообразование яичника. Пациентку направили на операцию, в ходе которой врачи удалили 15-килограммовую опухоль.

После вмешательства женщина чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии за полтора года вырастила десятикилограммовую опухоль.

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