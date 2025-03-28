Россиянка за полтора года вырастила десятикилограммовую опухоль

Врачи Бурятского онкологического диспансера прооперировали местную жительницу с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказала пациентка, полтора года назад она была на приеме у гинеколога, который нащупал у нее «маленький шар» и направил на дообследование. Вместо того чтобы выяснить, что нашел врач, женщина обратилась за вторым мнением в частный центр — там специалист отметил, что у нее все в норме.

Спустя время женщину стали беспокоить боли в груди, и она пришла на прием к специалисту. Тот, увидев у нее живот размером с доношенную беременность, направил пациентку в онкодиспансер. На обследовании медики нашли огромную опухоль яичника.

Десятикилограммовое образование удалили, сохранив матку и второй яичник.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 86-летнюю женщину с пятикилограммовой опухолью яичника.