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В посольстве назвали сроки эвакуации россиян с танкера Seven Pearls

Посольство: эвакуация россиян с танкера Seven Pearls пройдет через три-четыре дня
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Al-Masirah TV/Reuters

Экипаж танкера Seven Pearls, включая 19 российских моряков, эвакуируют в течение трех-четырех дней. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства России в Йемене.

«Судовладелец направил в порт [Рас-Иса] новую команду. В течение трех или четырех дней она сменит экипаж, который не может покинуть йеменские территориальные воды после американских ударов», — сказал сотрудник дипмиссии.

Российские моряки остаются на борту танкера, который стоит на якоре на безопасном расстоянии от зоны поражения американскими ракетами и авиабомбами. По словам капитана нефтяного танкера Seven Pearls, у экипажа есть все необходимое, судно снабжается продовольствием.

25 апреля граждане РФ пострадали во время американских ударов по порту Рас-Иса. Министр иностранных дел в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир рассказал, что «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузить партию нефти. Береговая охрана вмешалась, чтобы спасти моряков и оказать им медицинскую помощь.

Ранее в Москве прооперировали российского моряка, пострадавшего при ударах США.

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