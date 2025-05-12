В Тюмени юноша после ночного клуба вломился в чужую квартиру, перепутав ее со своей

В Тюмени молодой человек проник в чужую квартиру после ночного клуба и уснул

В Тюмени 20-летний молодой человек после ночи в клубе вломился в чужую квартиру и сразу же уснул. Об этом сообщает 72.RU.

Неизвестный проник домой к тюменской семье утром 11 мая. Он разделся до трусов, сложил рядом личные вещи, включая телефон, часы и паспорт, и крепко заснул.

Из-за визита незнакомца воскресный завтрак пришлось отложить, и глава семейства позвонил в полицию и скорую, сообщив, что разбудить юношу, который явно находится в состоянии алкогольного опьянения, не получается.

«Спит так крепко, что его невозможно разбудить. За дверь незнакомца вынести тоже не можем, вдруг с ним что-то случится», — заключил хозяин.

Уже через девять минут на место приехали медики. Им удалось привести в себя гостя, который признался, что провел всю ночь в ночном клубе, но больше ничего не помнит. Его доставили в ОКБ №2 для дальнейшего лечения.

Ранее в Австралии под суд отправили женщину, которая пробралась в дом бывшего парня и легла к нему в постель.