В Австралии судят женщину, пробравшуюся в дом бывшего парня и легшую к нему в постель

Daily Mail: австралийка легла в кровать к спящему парню и оказалась в суде

В Австралии судят женщину, которая пробралась в дом бывшего парня и легла к нему в постель, пишет LADBible.

Пэрис Кудунеллис ночью проникла в дом Люка Патерсона, с которым она встречалась два года, разрезав москитную сетку на окне его спальни. После этого она легла к нему в кровать, не разбудив его. Постороннюю обнаружили только утром.

Спустя несколько недель Кудунеллис встретила Люка на улице, начала плакать и обвинять его в измене, а затем принялась пинать его автомобиль, причинив ущерб на $1200. Спустя несколько недель Пэрис снова появилась в доме экс-бойфренда и отказывалась уходить, пока он с ней не поговорит.

При этом Кудунеллис сама обращалась в полицию, заявив, что Патерсон якобы душил ее после того, как она впустила его в свою квартиру в день рождения. Однако полицейские, изучив детали, задержали саму австралийку, обвинив ее в нарушении судебного запрета на приближение к Люку.

В начале мая 2025 года суд Уэверли начал рассмотрение дела. Во время слушания Пэрис признала вину по всем пунктам обвинения.

Ранее женщина не захотела съезжать из дома экс-бойфренда и выстрелила в него, пока он спал.