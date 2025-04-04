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Раскрыта схема обмана россиян при покупке авто по телефонному звонку

Мошенники выманили у россиянина деньги, предложив купить авто по телефону
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Александр Кряжев/РИА Новости

Мошенники выманили у жителя Ставропольского края 1 млн рублей в результате телефонного звонка с предложением купить автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Ему позвонил неизвестный и представился менеджером одной из компаний по подбору автомобилей. Собеседник рассказал, что поможет приобрести авто любой марки и доставить его из-за границы», — отмечается в сообщении.

Затем собеседник уговорил 45-летнего мужчину перевести ему более миллиона рублей в качестве предоплаты, а автомобиль обещал предоставить через несколько дней. Когда этого не произошло, мужчина осознал, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве осудили водителя, который сбил двух детей, отвлекшись на смартфон.

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