В Петербурге назвали дату начала подготовки к «Алым парусам»

В Петербурге 5 июня начнется монтаж сцены для фестиваля Алые паруса

В Санкт-Петербурге в начале июня стартует подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса-2025». Об этом сообщает «Мойка78».

5 июня специалисты приступят к монтажу сцены размером 45 на 50 м, двухуровневого гримерного городка, рамок металлодетекторов, шатров и другого оборудования на Дворцовой площади.

В этом году, как и в прошлом, «Алые паруса» пройдут 28 июня.

В начале мая стало известно, что правительство Ленобласти планирует ограничить время продажи алкоголя в розничных магазинах и заведениях общепита в жилых зданиях.

Правительство региона планирует запретить реализацию спиртного до 11 утра по аналогии с Петербургом, таким образом сократив возможное допустимое время продажи на два часа. На данный момент купить алкоголь в регионе можно с 9:00 до 22:00 часов.

Предлагается также запретить продажу алкоголя в период проведения в Петербурге «Алых парусов».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда в Петербурге начинаются и заканчиваются белые ночи.