Экс-начальнику ГИБДД по Ставрополью запросили 24 года колонии

Гособвинение запросило 24 года в колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 млн руб. экс-начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черкесский городской суд.

В ходе прений адвокаты Сафонова Александр Дудин и Денис Логунов подчеркнули, что ни один из свидетелей обвинения не заявил о роли подзащитного в создании преступного сообщества, участии в нем, а также не подтвердил данную версию.

По их словам, к показаниям бывшего с-сотрудника полиции Александра Аржанухина, который заявлял о том, что Сафонову было известно о продаже табличек среди водителей, следует относиться критически. Адвокаты подчеркнули, что бывший представитель правоохранительных органов не подтвердил наличие преступного сообщества, а его показания каждый раз отличались.

В январе 2023 года вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 млн руб. Сафонова.

Сафонов и несколько десятков его сотрудников были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 млн рублей. В домах подозреваемых прошли обыски.

Особую известность принес вид роскошного дома Сафонова. В ходе экспертизы этот особняк оценили в 30 млн руб.

Ранее иркутского военного комиссара заподозрили в крупной взятке и задержали.