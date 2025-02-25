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Экс-начальнику ГИБДД по Ставрополью запросили 24 года колонии

Обвинение просит 24 года тюрьмы для экс-главы ГИБДД по Ставрополью Сафонова
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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Гособвинение запросило 24 года в колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 млн руб. экс-начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черкесский городской суд. 

В ходе прений адвокаты Сафонова Александр Дудин и Денис Логунов подчеркнули, что ни один из свидетелей обвинения не заявил о роли подзащитного в создании преступного сообщества, участии в нем, а также не подтвердил данную версию.

По их словам, к показаниям бывшего с-сотрудника полиции Александра Аржанухина, который заявлял о том, что Сафонову было известно о продаже табличек среди водителей, следует относиться критически. Адвокаты подчеркнули, что бывший представитель правоохранительных органов не подтвердил наличие преступного сообщества, а его показания каждый раз отличались.

В январе 2023 года вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 млн руб. Сафонова.

Сафонов и несколько десятков его сотрудников были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 млн рублей. В домах подозреваемых прошли обыски.

Особую известность принес вид роскошного дома Сафонова. В ходе экспертизы этот особняк оценили в 30 млн руб.

Ранее иркутского военного комиссара заподозрили в крупной взятке и задержали.

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