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«Газпром-Медиа Холдинг» отразил одну из самых крупных в РФ кибератак 9 мая

«Газпром-Медиа Холдинг» 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в РФ
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Газпром-Медиа Холдинг» 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Косинский, его слова приводит РИА Новости.

«9 мая служба кибербезопасности цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» успешно отразила DDoS-атаку на одну из своих цифровых платформ», — рассказал Косинский.

По его словам мощность атаки превысила 1 Тбит/с и насчитывала более 25 млн запросов в секунду.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные лишились возможности видеть российские беспилотники после кибератаки хакеров Killnet.

Хакеры обнаружили и передали Вооруженным силам России геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области. После этого бойцы российской армии их уничтожили.

Теперь у военных ВСУ при попытке подключиться к системе возникает «ошибка 404». Через нее украинцы получали информацию о геолокации и видео с российскими дронами.

Ранее стало известно о кибератаках на сайт консульского департамента МИД РФ.

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