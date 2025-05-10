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Хакеры лишили ВСУ возможности видеть российские беспилотники в зоне СВО

Mash: ВСУ лишились возможности видеть дроны ВС РФ после атаки хакеров из Killnet
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности видеть российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) после того, как хакерская группировка Killnet совершила успешную кибератаку. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на самих хакеров.

По его данным, участники группировки обнаружили и передали армии РФ геолокации станций западной системы слежения Airfaince от Сумской до Одесской области. После этого российские бойцы их уничтожили.

Как сообщает Mash, у военных ВСУ при попытке подключиться к системе возникает «ошибка 404».

«Через нее украинцы получали все, вплоть до геолокации и видео с наших беспилотников. Теперь — ничего», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении. По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», дрон грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал украинские позиции около населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике. Беспилотник, названный российскими военными «Кукушкой», пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые бомбы на вражеский блиндаж, после чего благополучно вернулся домой.

Ранее на Украине заявили, что Россия модернизировала ударные дроны.

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