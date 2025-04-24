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В Южной Корее водитель автобуса доставила пассажирку в больницу и спасла ей жизнь

SCMP: в Южной Корее водитель автобуса спасла пассажирку, потерявшую сознание
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Dankook University

В Южной Корее водитель автобуса доставила потерявшую сознание пассажирку в больницу и спасла ей жизнь, пишет South China Morning Post.

54-летняя Ли Си Ён заметила, что одна из пассажирок — молодая туристка из Китая — побледнела и покрылась холодным потом. Девушка не говорила по-корейски и вскоре потеряла сознание. Получив согласие других пассажиров, Ли направила автобус в ближайшую больницу.

Всего через три минуты они прибыли в медучреждение. Несмотря на то что туристка была на 10 см выше, водитель без раздумий перенесла ее на спине до отделения неотложной помощи на четвертом этаже.

Как выяснилось, девушка несколько дней не ела, из-за чего у нее резко упало давление. Врачи заявили, что если бы туристка позже попала к ним в руки, ее бы не спасли.

Более того, Ли не только привезла китаянку в клинику, но и оплатила ее счет за лечение.

«Я не колебалась ни секунды, будто это была моя дочь. Мои дети тоже студентки, и я подумала: «А вдруг с ними такое случится?», — прокомментировала женщина

.

Ранее мужчина спас женщину с ребенком от трех свирепых собак и оказался в больнице.

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