Пострадавшим от атаки дронов в Новороссийске выплатят от 15 до 600 тысяч

Власти Новороссийска выплатят от 15 до 600 тысяч пострадавшим из-за БПЛА

Жители Новороссийска, которые пострадали в результате атаки беспилотников, получат от властей материальную помощь, размер которой будет варьироваться в зависимости от степени ущерба. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Единовременная помощь составляет 15 тысяч рублей. В случае частичной утраты имущества первой необходимости каждому человеку выплатят по 75 тысяч. Если утрачено все имущество — по 150 тысяч рублей.

Людям, которые в результате атаки БПЛА получили легкий вред здоровью, выплатят по 300 тысяч рублей, а тем, кто получил увечья средней тяжести, — по 600 тысяч.

Кроме того, если человек потерял члена семьи, то за каждого родственника ему заплатят единовременно по 1,5 млн рублей.

В преддверии майских праздников Новороссийск подвергся массированному налету украинских дронов. Специалистами были зафиксированы повреждения свыше 190 квартир в многоэтажных домах. Кравченко обещал, что власти окажут помощь жильцам в восстановлении имущества и выделят материальную помощь собственникам.

Ранее сообщалось, что в Курской области врачи прооперировали девочку, пострадавшую при атаке дрона.