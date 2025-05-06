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Мэр Новороссийска назвал количество квартир, поврежденных при атаке ВСУ

Мэр Кравченко: более 190 квартир в Новороссийске повреждены при атаке ВСУ
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Telegram-канал «Андрей Кравченко»

Специалистами были зафиксированы повреждения свыше 190 квартир в многоэтажных домах в Новороссийске, которые подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, на сегодняшний день специалисты администрации обследовали 267 квартир.

«Из которых сильно повреждены шесть, пострадали 192. Составлено 185 актов. Еще часть остается в работе, собственники проживают в других регионах″, — написал Кравченко.

Он добавил, что жильцам окажут помощь в восстановлении имущества и выделят материальную помощь собственникам.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Над акваторией Черного моря сбиты 11 крылатых ракет. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об атаке дронов на Новороссийск.

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