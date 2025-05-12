В Петербурге маленький ребенок упал у себя дома и оказался в больнице с травмой головы

В Петербурге ребенок оказался в больнице, упав у себя дома

В Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в больницу с травмой головы после того, как упал у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 9 мая в квартире на улице Шателена. По словам родителей, маленький мальчик упал с высоты около 1,5 метра, что привело к закрытой черепно-мозговой травме.

11 мая родители доставили ребенка в Детскую больницу №4 святой Ольги, обеспокоившись его состоянием. После первичного осмотра мальчика перевели в многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса для дальнейшего лечения. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого девочка упала и проломила голову на детской площадке в Ленинградской области. У нее диагностировали открытую черепно-моговую травму, сотрясение мозга и перелом лобной кости.

Ранее девочка ударилась о горку в Ленобласти и получила сотрясение мозга.