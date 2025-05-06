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Девочка ударилась о горку в Ленобласти и получила сотрясение мозга

В Ленобласти девочка ударилась о горку и получила сотрясение мозга
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Ленинградской области 11-летняя девочка получила травму головы, ударившись о горку на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 3 мая в городе Светогорске на Красноармейской улице. На детской площадке 11-летняя девочка ударилась переносицей о горку — она травмировала нос и начала испытывать головную боль. Мать сразу доставила ребенка в Выборгскую центральную районную больницу.

После осмотра врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга без внутричерепных повреждений. Медики приняли решение, что пострадавшая может лечиться амбулаторно.

До этого в Петербурге школьница проломила голову, зацепившись волосами за качели. Состояние девочки оценивается как тяжелое, она находится в отделении реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.

Ранее в Тамбовской области подросток получил черепно-мозговую травму на детской площадке.

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