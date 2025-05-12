Новый папа Римский призвал СМИ сказать нет «войне слов и образов»

Папа Римский Лев XIV на аудиенции с журналистами призвал СМИ сеять мир и сказать нет «войне слов и образов», передает РИА Новости.

«Вы находитесь на передовой, рассказывая о конфликтах и надеждах на мир, о ситуациях несправедливости и нищете, а также о молчаливом труде многих людей ради лучшего мира. Поэтому я прошу вас осознанно и смело выбрать путь коммуникации ради мира», — заявил Лев XIV.

Он напомнил слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди: «Блаженны миротворцы». Понтифик призвал «сказать «нет» войне слов и образов» и «отвергнуть парадигму войны».

Лев XIV в понедельник провел первую встречу в Зале аудиенций Павла VI с представителями СМИ, которые прибыли в Рим для освещения событий вокруг прощания с папой Франциском и конклава.

Также понтифик назвал содействие коммуникации одной из важнейших задач журналистики.

«Ваше служение, используемые вами слова и принятый вами стиль имеют большое значение», — подчеркнул он.

Папа Римский отметил, что коммуникация — это не только передача информации, но и «создание культуры, человеческой и цифровой среды, которые становятся пространствами для диалога и сравнения».

До этого Лев XIV провел свою первую встречу с кардиналами. Понтифик призвал их к тесному сотрудничеству для руководства церковью.

Ранее журналисты рассказали о шутке папы Римского во время аудиенции в Ватикане.