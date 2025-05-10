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Новый папа Римский провел свою первую встречу с кардиналами

Папа Римский Лев XIV встретился с кардиналами в Ватикане
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Mario Tomassetti/Vatican Media/Reuters

Новый папа Римский Лев XIV провел в Ватикане первую встречу с кардиналами. Об этом пишет Corriere della Sera.

Как сообщает газета, в начале встречи Лев XIV предложил прочитать на латыни молитвы «Отче наш» и «Богородица». Атмосфера на мероприятии была более «интимной и эмоциональной» за счет того, что церемония проходила за закрытыми дверями, без прямой трансляции. Понтифик призвал кардиналов к тесному сотрудничеству для руководства церковью.

В своей речи он также пообещал продолжить ориентироваться на некоторые основные приоритеты своего предшественника папы Римского Франциска. Он призвал хранить его «драгоценное наследие». По словам Льва XIV, оно состояло в «мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях».

В четверг, 8 мая, конклав с четвертой попытки избрал нового папу Римского. Им впервые стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее Ватикан показал герб Льва XIV.

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