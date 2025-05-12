В Госдуме предложили платить россиянам за сведения о мигрантах-нарушителях

Депутаты Государственной думы направили обращение в МВД России, в котором предложили рассмотреть возможность внедрения механизма выплат россиянам за сведения о нарушениях миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Из обращения следует, что денежное вознаграждение предлагается предоставлять, например, за достоверные данные о нахождении в стране лиц без регистрации, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и так далее. При этом выплаты планируется направлять за каждого выявленного и подтвержденного нелегального мигранта, говорится в документе.

Также депутаты предложили увеличить размер штрафов с 2–7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, если в отношении иностранца принимается решение об административном выдворении. По их словам, подобная мера позволит придать санкции ощутимый характер.

7 мая депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой закрыть доступ в российские детские сады детям нелегальных мигрантов. По мнению парламентария, у детей нелегалов зачастую отсутствуют необходимая вакцинация, также они не проходят медобследования.

Ранее в Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта.