В Сингапуре из-за нашествия агрессивных матерей-выдр, кусающих людей, огородили целую реку, пишет Zaobao.

Полиция была вынуждена перекрыть участок парковой зоны в районе реки в парке Ким Сенг после получения сообщения о нападении выдр на людей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители Департамента парков.

По свидетельствам местных жителей, выдры являются частыми обитателями этой территории. Один из посетителей парка, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что регулярно наблюдает здесь группы из пяти-шести особей. В парковой зоне установлены специальные предупредительные знаки, призывающие посетителей соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным.

Представители Департамента парков подтвердили факт инцидента и сообщили, что пострадавшему была оказана необходимая помощь. Специалисты отмечают, что подобное поведение животных может быть связано с периодом выращивания потомства, когда выдры особенно активно защищают свою территорию. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Этот случай вновь актуализировал вопрос гармоничного сосуществования городской среды и дикой природы. Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность при встрече с дикими животными и соблюдать установленные правила поведения в парковых зонах.

Ранее ученые выяснили, что морские выдры страдают из-за близости людей.