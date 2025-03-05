Морские выдры страдают из-за близости людей, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что морские выдры, обладающие высоким уровнем метаболизма, особенно уязвимы к внешним факторам, увеличивающим их энергетические затраты. Оказалось, человеческая активность влияет на поведение и выживаемость южных морских выдр. Работа опубликована в журнале The Journal of Wildlife Management (JWM).

В течение пяти лет ученые изучали южных морских выдр в трех точках на побережье Калифорнии. Они обнаружили, что вероятность нарушения покоя группы выдр остается ниже 10%, если люди и малые суда находятся на расстоянии более 29 метров. Однако этот порог варьируется в зависимости от размера группы, локации и других факторов.

Если люди подходят ближе — например, подплывают на каяках, — вероятность беспокойства резко возрастает. Это приводит к увеличению энергетических затрат выдр, что может отрицательно сказаться на их здоровье и выживаемости.

Социальные сети усугубляют проблему, распространяя мифы о «дружелюбных» морских выдрах и подогревая стремление людей приблизиться к ним.

«Люди подходят слишком близко, и дикая природа за это расплачивается», — отметила ведущий автор исследования Хизер Барретт из лаборатории Moss Landing Marine Laboratories при Университете Сан-Хосе. — «Существует цена милоты — и именно поэтому так важно уважать сон морских выдр».

Эксперты настоятельно рекомендуют туристам и фотографам проявлять уважение к природе и не нарушать ее покой. Это означает, что следует держаться на безопасном расстоянии от животных и снимать их, не привлекая внимания и не провоцируя.

«Мы поддерживаем только такие методы съемки, которые не тревожат животных. Это вопрос их выживания», — добавила Барретт.

Таким образом, соблюдение дистанции и уважение к естественному поведению морских выдр поможет защитить этих уникальных животных от негативного влияния человеческой активности.

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