Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму женщина упала со скалы и получила открытый перелом

Туристка получила травмы при падении со скалы в Крыму
close
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Женщина пострадала при падении со скалы в Крыму. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе «КРЫМ-СПАС».

Несчастный случай произошел днем 8 мая на урочище Таш-Джарган в Симферопольском районе. Как сообщается, женщина упала со скалы высотой около 7 метров и получила открытый перелом ноги.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей первую помощь и при помощи альпинистского снаряжения доставили ее к медикам.

«Спасатели оказали первую доврачебную помощь пострадавшей посредством наложения повязки и вакуумной иммобилизации поврежденной конечности. Далее с применением альпснаряжения и спецносилок женщину эвакуировали к служебному авто», — говорится в сообщении.

До этого туристка рухнула с обрыва на базе отдыха в Дагестане, где хотела праздновать 64-й день рождения. На базе выяснилось, что между домиками для туристов есть не огороженные промежутки. Кажется, что прямо за ними находится море, но на самом деле за домиками сразу следует обрыв. Путешественница не заметила этого и пошла туда, в результате упав с обрыва высотой 2,5 м.

В момент, когда ее нашли, женщина была в сознании. По словам медиков, у женщины было раздробление тазовых костей, из-за которого повредились внутренние органы. Медики оказали ей помощь, но спасти не смогли.

Ранее россиянка упала со скалы, делая селфи в турецкой Анталье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами