В Крыму женщина упала со скалы и получила открытый перелом

Женщина пострадала при падении со скалы в Крыму. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе «КРЫМ-СПАС».

Несчастный случай произошел днем 8 мая на урочище Таш-Джарган в Симферопольском районе. Как сообщается, женщина упала со скалы высотой около 7 метров и получила открытый перелом ноги.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей первую помощь и при помощи альпинистского снаряжения доставили ее к медикам.

«Спасатели оказали первую доврачебную помощь пострадавшей посредством наложения повязки и вакуумной иммобилизации поврежденной конечности. Далее с применением альпснаряжения и спецносилок женщину эвакуировали к служебному авто», — говорится в сообщении.

До этого туристка рухнула с обрыва на базе отдыха в Дагестане, где хотела праздновать 64-й день рождения. На базе выяснилось, что между домиками для туристов есть не огороженные промежутки. Кажется, что прямо за ними находится море, но на самом деле за домиками сразу следует обрыв. Путешественница не заметила этого и пошла туда, в результате упав с обрыва высотой 2,5 м.

В момент, когда ее нашли, женщина была в сознании. По словам медиков, у женщины было раздробление тазовых костей, из-за которого повредились внутренние органы. Медики оказали ей помощь, но спасти не смогли.

Ранее россиянка упала со скалы, делая селфи в турецкой Анталье.