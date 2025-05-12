Российский подросток напал с ножом на мачеху, женщина не выжила

NewsNN: в Нижегородской области подросток напал с ножом на мачеху, она не выжила

В Нижегородской области 17-летний подросток напал с ножом на свою мачеху во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел 10 мая в деревне Огибное Семеновского округа. Во время ссоры юноша в ответ на удар со стороны сожительницы отца нанес женщине множественные ножевые ранения. Мачеха нападавшего не выжила.

Подросток был задержан и признал свою вину. По данным Telegram-канала, молодой человек состоял на учете у невролога и психиатра.

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