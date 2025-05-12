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Российский подросток напал с ножом на мачеху, женщина не выжила

NewsNN: в Нижегородской области подросток напал с ножом на мачеху, она не выжила
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Depositphotos

В Нижегородской области 17-летний подросток напал с ножом на свою мачеху во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Инцидент произошел 10 мая в деревне Огибное Семеновского округа. Во время ссоры юноша в ответ на удар со стороны сожительницы отца нанес женщине множественные ножевые ранения. Мачеха нападавшего не выжила.

Подросток был задержан и признал свою вину. По данным Telegram-канала, молодой человек состоял на учете у невролога и психиатра.

До этого в Петербурге мужчина выпрыгнул в окно, спасаясь от жены, которая ударила его ножом в грудь. Агрессорша последовала за ним, также выпрыгнув с ножом в руках. Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Состояние мужчины оценили как тяжелое, а как его супруги — как средне тяжелое.

Ранее россиянка ударила ребенка ножом в грудь из-за плохой нарезки овощей для новогоднего стола.

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