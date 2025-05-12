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Стало известно, в какие страны россияне путешествуют на автомобиле

АТОР: для автотуризма россияне выбирают Грузию, Казахстан и Китай
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Shutterstock

Россияне чаще всего путешествуют на автомобиле в страны СНГ. В числе наиболее популярных – Белоруссия, Грузия и другие, рассказал RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Часто россияне выбирают путешествия на машине в Армению, с которой у РФ нет общей сухопутной границы. Многие на своих автомобилях ездят в Казахстан и другие более отдаленные страны Центральной Азии.

«Есть граждане, которые ездят и в Китай», — отметил Мурадян.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России утвердили концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Реализовывать её будут в несколько этапов: в ближайшие два года власти разработают программу развития автотуризма, включающую план мероприятий, строительство инфраструктуры и необходимые меры господдержки. Также планируется создать интерактивную карту туристических маршрутов. Второй этап будет реализовываться до 2035 года, в его рамках будут приниматься меры, направленные на прирост сети автомобильных туристических маршрутов и обеспечение обратной связи для водителей.

Ранее был назван идеальный автомобиль для путешествий.

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