Иностранец домогался трех школьниц на улице в Ленобласти

В Ленинградской области иностранец домогался трех школьниц на улице. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 2 мая во дворе на улице Нагорной в поселке Вартемяги. Неизвестный мужчина, позднее оказавшийся иностранным гражданином, начал приставать к трем несовершеннолетним девочкам. После происшествия одна из пострадавших школьниц сразу сообщила о случившемся своей матери.
Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Благодаря оперативным действиям стражей порядка подозреваемый был задержан по горячим следам.
До этого дедушка несколько лет развращал маленькую внучку в Ленинградской области. Предварительно, мужчина начал домогаться девочки, когда ей исполнилось десять лет, пользуясь отсутствием бабушки дома.
Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.