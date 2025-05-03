Иностранец домогался трех школьниц на улице в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти задержали иностранца, домогавшегося школьниц на улице

В Ленинградской области иностранец домогался трех школьниц на улице. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 2 мая во дворе на улице Нагорной в поселке Вартемяги. Неизвестный мужчина, позднее оказавшийся иностранным гражданином, начал приставать к трем несовершеннолетним девочкам. После происшествия одна из пострадавших школьниц сразу сообщила о случившемся своей матери.

Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Благодаря оперативным действиям стражей порядка подозреваемый был задержан по горячим следам.

До этого дедушка несколько лет развращал маленькую внучку в Ленинградской области. Предварительно, мужчина начал домогаться девочки, когда ей исполнилось десять лет, пользуясь отсутствием бабушки дома.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.