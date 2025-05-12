«Целительница» украла золотое кольцо у российской пенсионерки

В городе Ершове Саратовской области мошенница обманула 77-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, накануне в дверь ее квартиры позвонила незнакомая женщина, которая заявила, что на нее наложили порчу. Она предложила снять ее и попросила принести ценную вещь. Пенсионерка передала «целительнице» золотое кольцо, чтобы та провела обряд. После него гостья попросила воды и скрылась вместе с кольцом, сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию, там завели уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемой оказалась 25-летняя девушка, ее арестовали. Кольцо удалось изъять, теперь злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Telegram-канал «Конкретно.ру» до этого сообщил, что в Петербурге 79-летняя местная жительница доверилась мошенникам и лишилась сбережений. Злоумышленники в течение полутора месяцев звонили пенсионерке, убеждая ее в необходимости «защитить» свои сбережения. В результате россиянка пять раз передавала злоумышленникам деньги, потеряв в общей сложности 5,5 млн рублей.

Ранее россиян предостерегли от шуточного диалога с мошенниками.