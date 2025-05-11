Петербургская пенсионерка решила «защитить» сбережения и отдала аферистам 5,5 млн рублей

В Петербурге 79-летняя местная жительница доверилась мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, с жительницей которого связались преступники. Злоумышленники в течение полутора месяцев звонили пенсионерке, убеждая ее в необходимости «защитить» свои сбережения. В результате россиянка пять раз передавала злоумышленникам деньги, потеряв в общей сложности 5,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы устанавливают личности преступников и обстоятельства совершения преступления.

До этого московский пенсионер лишился квартиры и 14 млн рублей из-за мошенников. Во время первого разговора аферисты представились 78-летнему мужчине сотрудниками сотовой компании.

Ранее в Петербурге поймали курьера мошенников, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей.